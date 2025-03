Puntomagazine.it - Tragedia a Mannheim: Auto si Schianta sulla Folla durante il Carnevale

in Germania teatro di un attentato. L’uomo alla guida dell’ha lanciato la vettura ad alta velocità contro laOggi, la città di, in Germania, è stata teatro di un tragico attentato.Un uomo alla guida di un’ha lanciato la vettua è contro lale celebrazioni del, causando la morte di almeno due persone e ferendo gravemente diverse altre.L’incidente è avvenuto nel centro della città, nei pressi della Galeria Kaufhof, lungo la via dello shopping Planken.Secondo le prime testimonianze, una Ford Fiesta nera si è diretta ad alta velocità verso la, travolgendo numerosi passanti.La polizia ha immediatamente avviato un’importante operazione su larga scala, invitando i cittadini a evitare il centro della città.Il conducente dell’, un uomo di 40 anni proveniente dalla Renania-Palatinato, è stato fermato e si trova attualmente in ospedale.