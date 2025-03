Dayitalianews.com - Tragedia a Genova, auto in un dirupo: trovato dai droni ragazzo morto sul passo del Faiallo

L’è caduta ieri pomeriggio (domenica, 2 marzo) in unsulla strada deldel, nell’entroterra genovese. Sul posto sono intervenuti gli specialisti dei vigili del fuoco con i. I vigili del fuoco dihanno riil corpo di unche si trovava all’interno di un’precipitata in unaldel. L’allarme era stato lanciato ieri da un testimone che aveva visto l’uscire di strada e cadere in un burrone. Dopo circa dodici ore di ricerche l’è stata ritrovata con all’interno una persona senza vita. Le operazioni di recupero saranno effettuate oggi, 3 marzo. Lo comunicano i vigili del fuoco, spiegando che il nucleo Sistemi Aeromobili Pilotaggio Remoto ha individuato il corpo attraverso i. Operazioni di ricerca durante la notteLe operazioni di ricerca sono durate tutta la notte; sono stati numerosi i tentativi di individuare l’, attraverso calate da parte dei vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale.