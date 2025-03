Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2025 ore 20:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuonasera Bentornati all'ascolto non si rilevano particolari difficoltà al momento al sulle strade della capitale mentre fuori dal raccordo pere lavori si procede incolonnati sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede code anche sulla diramazione dinord tra Settebagni e Castelnuovo di Porto direzione Fianono Ma qui a causa di un incidente mi ricordo che questa notte sulla A1Firenze tra le 22 e le 6 sarà chiuso il bivio per la diramazione dinord per le provenienze da Firenze uscita alternativa possibileEst bene da Massimo peschi è tutto vi ricordo che per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale