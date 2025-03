Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2025 ore 19:30

Luceverdetrovato in ascolto Buonasera Al momento abbiamo code per un incidente sullaFiumicino tra l'euro e il raccordo anulare direzione Fiumicino sulla carreggiata esterna del raccordo anulare rallentamenti con code a tratti tra laFiumicino e da Tiburtina rallentamenti e code anche in carreggiata interna tra la Nomentana e l'abbia auto in fila sulla tangenziale Tra le uscite Tor di Quinto in Salaria direzione San Giovanni rallentamenti invece dalla Tiburtina viale della Moschea direzione Stadio Olimpico la polizia locale segnala Inoltre diversi incidenti e si rallenta Dunque su Viale delle Medaglie d'Oro in via di Boccea in via della Pisana e su Viale del Muro Torto a scendere bene Questa è la situazione momento ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito