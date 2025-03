Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilitàrallentato code per lavori sulla via Pontina 3 Torre de' Cenci e il raccordo anulare direzionee dalla Colombo a Spinaceto direzione Pomezia sulla carreggiata esterna del raccordo anulare Dobbiamo chiudere 323 laFiumicino e lo svincolo per LaNapoli rallentamenti invece in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica auto in fila anche sulla tangenziale Tra le uscite e Tor di Quinto e Salaria direzione San Giovanni per la rottura di una condotta idrica ancora chiusa via Portuense tra il raccordo e via del Ponte Pisano nei due sensi di marcia e infine Vi ricordo che da oggi è il 16 marzo in fascia oraria 10:15 per consentire i lavori sulle siepi dello sparticentrale della Cristoforo Colombo si transita Suca ridotte tra Viale dell'Oceano Pacifico e Piazzale dell'Agricoltura secondo l'avanzamento dei lavori inevitabili Dunque le ripercussioni per ildurante l'apertura del cantiere