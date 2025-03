Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2025 ore 14:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità a causa di una perdita idrica via Portuense chiusa aldall'innesto con il Grande Raccordo Anulare e fino a via di Ponte Pisano la chiusura è in entrambe le direzioni deviata la linea 701 eventi in città questa sera in zona stazione Termini in programma un corteo in abiti storici da Largo di Villa Peretti a Piazza Beniamino Gigli dalle 19 possibili rallentamenti per la viabilità proseguono gli interventi di rete ferroviaria italiana per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria Pigneto nodo di interscambio strategico che collega le linee fl1 ed fl3 la metro C da domani il cantiere comporterà alcune modifiche alla viabilità ricordiamo che per gli stessi lavori nelle giornate del sabato e della domenica c'è lo stop alla circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense dettagli e aggiornamenti sumobilita.