Traffico Roma del 03-03-2025 ore 11 | 30

Luceverdetrovati dalla redazione Partiamo dalla A1Firenze dove a causa di un incidente si sono formati code per 7 km tra Magliano Sabina e d'Orta in direzione di sempre per un incidente code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Prenestina alla Tiburtina ancora per incidente si sta in coda su via Flaminia tra via di Grottarossa e via Giovanni Faber in direzione del centro riaperto il sottopasso del Lungotevere in Sassia chiuso in precedenza per un incidente in direzione di via Gregorio VII per la rottura delle condutture dell'acqua ancora chiusa invece via Portuense tra il raccordo via del Ponte Pisano nelle due direzioni infine alla Celio per urgenti lavori chiusa via Santo Stefano Rotondo per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito