Traffico Roma del 03-03-2025 ore 08 | 30

Luceverdeben trovati dalla redazione per un incidente chiuso il sottopasso del Lungotevere in Sassia nella sola direzione di via Gregorio VII inevitabili Code in tutta l'area circostante per la rottura delle condutture dell'acqua chiusa via Portuense tra il raccordo via del Ponte Pisano nelle due direzioni passiamo allasul Raccordo Anulare ancora code a tratti in carreggiata interna alla diramazionenord alla 24 e dalla Casilina fino allo svincolo per La Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra laFiumicino la via del mare è ancora tra le uscite Tor Bella Monaca e Tiburtina alla diramazionenord della Cassia code poi su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro I maggiori disagi al momento sulla via Aurelia con incolonnamenti le vede Gori XI Piazza Irnerio e sulla Flaminia Salaria con code rispettivamente da Labaro a via dei Due Ponti e da Villa Spada alla tangenziale est tu la stessa tangenziale est code da via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio pure anche verso San Giovanni da Largo Passamonti a viale Castrense come sempre per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito