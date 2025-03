Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-03-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione pentola da questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità dellunedì 3 marzo Data l'ora ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le principali strade consolari che conducono verso il centro soprattutto per quanto riguarda il quadrante Nord su Aurelia Cassia Flaminia Salaria sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna per all'uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina in carreggiata esterna e rallentamenti con code a tratti tra l'uscita Trionfale Ottavia al bivio per la Aurelia è sempre in esterno abbiamo ancora tratti tranquillo con laFiumicino all'uscita Ostia via del mare ancora tra le uscite Tor Bella Monaca e Tiburtina in direzione quindi Salaria incolonnamenti sulla diramazioneSud sul tratto Urbano dellaL'Aquila rispettivamente da Torrenova a corde da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale con la tratti dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi direzione quindi Stadio Olimpico ma ci sono code anche verso San Giovanni no all'uscita Porta Maggiore abbia le Castrense nel frattempo la polizia locale Ci segnala un incidente in via Aurelia all'altezza di via Anastasio II raccomandiamo tutte le attenzioni del caso perintenso incorona tratti sulla Pontina e sulla via Appia rispettivamente da Pomezia fino alla zona dell'EUR è da Ciampino alle Capannelle questa mattina a partire dalle ore 10 sono previsti interventi di sfalcio del Verde allo spartidella Cristoforo Colombo tra Viale dell'Oceano Pacifico Piazzale dell'Agricoltura non si escludono ripercussioni per ilè ancora nel quadrante Sud in via Appia Antica per un muro pericolante transito a senso unico alternato con semaforo tra il video con l' Ardeatina e via Appia Pignatelli possibile formazione di code nelle due direzioni maggiori informazioni su queste altre notizie sul