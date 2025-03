Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-03-2025 ore 17:30

Luceverdedentro Matera ascolto Buon pomeriggio in provincia di Rieti troviamo code per lavori sulla via Salaria tra posta e sigillo direzione Rieti attenzione poi sulla Roma Firenze si rallenta per un incidente tra Orte e Magliano Sabina direzione Roma alle porte di Roma e troviamo rallentamenti con code per lavori sulla via Pontina 3 a Tor de' Cenci il raccordo anulare in direzione Roma ma anche in direzione di Pomezia tra il bivio per la Colombo e Spinaceto sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code a tratti tra la Roma Fiumicino svincolo per La Roma Napoli e rallentamenti in carreggiata interna tra la Nomentana e La Rustica auto in fila anche sulla tangenziale di Roma tra le uscite Tor di Quinto e Salaria direzione San Giovanni e dalla Nomentana alla Salaria direzione Stadio Olimpico ed infine è stata riaperta alvia Portuense in precedenza chiusa per la perdita d'acqua da una con due il raccordo anulare e via del Ponte Pisano bene questa la situazione al momento da Massimo peschi è tutto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https://storage.