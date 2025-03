Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-03-2025 ore 09:30

Luceverdeben trovati dalla redazione sulla A1 roma-napoli per lavori si sono formate code per 5 chilometri tra Ceprano e Frosinone verso Roma grossi disagi sulla carreggiata interna del raccordo anulare dove per due diversi incidenti Ci sono code dalla Cassia alla diramazione Roma nord e proseguendo dalla Prenestina la Roma Fiumicino incidente anche lungo la Pontina con code tra Pomezia via di Pratica verso Roma a Roma ancora per un incidente chiuso il sottopasso del Lungotevere in Sassia nella sola direzione di via Gregorio VII inevitabili Code in tutta l'area circostante per la rottura delle condutture dell'acqua ancora chiusa anche via Portuense tra il raccordo via del Ponte Pisano nei due sensi di marcia in fila in provincia di Rieti proseguono i lavori sulla via Salaria con transito a senso unico alternato tra dopo il sigillo frequente la formazione di rallentamenti e code nelle due direzioni la Francesca Ilaria è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma https://storage.