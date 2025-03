Ultimouomo.com - Trae Young il cattivo

Quante volte avete sentito dire da un giocatore che l’unica opinione che gli interessa è quella dei colleghi perché sono gli unici in grado di giudicare? Ecco, sicuramente allora anon avrà fatto piacere finire tra i primi tre nel sondaggio anonimo di The Athletic alla voce ‘Giocatore più sopravvalutato’ per due anni di seguito: primissimo con il 14.8% dei voti nel 2023 (il doppio del secondo classificato, Julius Randle) e terzo nel 2024 con il 7.4%.Sopravvalutazione e sottovalutazione sono concetti prettamente astratti, che si basano su un’interpretazione spesso arbitraria delle cifre di un giocatore e magari anche, semplicemente, dal grado di simpatia o antipatia che quello ispira. Nel caso degli sport americani, questi giudizi spesso si collegati alle prestazioni dei giocatori durante i playoff, dove le stagioni si decidono e le leggende nascono.