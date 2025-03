Davidemaggio.it - Tradimento, anticipazioni dal 3 al 9 marzo 2025: Güzide cacciata di casa

© Mediaset InfinityEnnesimopernelle prossime puntate della dizi turca. Per colpire l’ex moglie, Tarik decide infatti di vendere ladi famiglia ad un prestanome per permettere all’amante Ye?im di trasferirsi lì con la piccola Öykü. Un affronto chefa fatica a digerire. Maggiori informazioni nelle trame che seguono. La dizi turca è in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 15.10 e la domenica in prima serata. Ecco leda lunedì 3 a domenica 9Lunedì 3: la confessione di OzanBehram commenta con Ercan il fallimento dell’inaugurazione dello studio legale die le diffamazioni che ha subìto. Ozan confessa a Oylum di aver pagato lui i cinquantamila dollari che mancavano alla madre e che per farlo ha lavorato per Oltan.