Tra oligarchi russi e capitalisti Usa, Anora sceglie di essere una donna libera

è il film che questa notte ha sbancato tutto all’edizione 2025 della Notte degli Oscar: la pellicola di Sean Baker (indipendente e che prima di questo aveva girato il suo Tangerine con un iPhone), già vincitore a Cannes 77, conquista i premi per miglior film, regia, sceneggiatura, montaggio, e miglior attrice protagonista (Mikey Madison).si presenta come una commedia romantica dal ritmo serrato, ma si rivela ben presto un’opera ben più complessa, capace di intrecciare riflessioni sulla condizione femminile, il potere economico e le dinamiche geopolitiche traa e Stati Uniti. Non si limita a raccontare la storiella “leggera” di una giovane spogliarellista catapultata nel mondo dell’alta finanza russa, ma scava nelle contraddizioni di due modelli economici apparentemente opposti, rivelandone sorprendenti punti di contatto.