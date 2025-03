Ilgiorno.it - Torna la magia del Milano Clown Festival: oltre 150 appuntamenti di teatro di strada e circo contemporaneo. Perché ridere fa bene

, 3 marzo 2025 – Per la 18esima volta,ladel, ilinternazionale sul nuovodi. Saranno ben 23 i luoghi che ospiteranno la kermesse, con150tra spettacoli, eventi speciali, concerti, incontri dedicati ai più piccoli, conferenze, tutti a ingresso libero, in coincidenza con i giorni del carnevale ambrosiano. Promosso da Scuola di Arti Circensi e Teatrali di, ideato e diretto da Maurizio Accattato, realizzato con il Patrocinio del Comune die il sostegno dell’assessorato alla Cultura, il Patrocinio della Fondazione Fo-Rame, in collaborazione con Bicocca Village, l’evento si terrà da mercoledì 5 a sabato 8 marzo. Una carovana di spettacoli internazionali e divertimento coinvolge quest’anno70 tra artisti e compagnie di “nuovo” provenienti da tutto il mondo.