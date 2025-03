Iltempo.it - Torna il terrore in Germania: Suv contro la folla a Mannheim, corpi a terra

Leggi su Iltempo.it

Un Suv si è lanciato a grande velocità sulla, nel sudovest della, causando diversi feriti gravi. Lo scrive la Bild citando la polizia tedesca, che su 'X' ha spiegato che è in corso una «operazione su larga scala» in città. Nella città tra Francoforte sul Meno e Stoccarda l'allarme è scattato nella tarda mattinata. Secondo quanto riportato l'auto, di colore nero, si è schiantataunadi persone. Un giornalista dell'agenzia di stampa DPA riferisce che sul posto c'è una persona sdraiata sotto un telone. Non è chiaro se sia morta o gravemente ferita, scrive Bild secondo cui ci sono macerie ovunque.