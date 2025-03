Puntomagazine.it - Torella dei Lombardi (AV): Tentata Estorsione. I carabinieri denunciano un uomo residente nel nord Italia

Leggi su Puntomagazine.it

Online: Identificato il Responsabile di Minacce per 2000 EuroIdella Stazione didei, all’esito di indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno deferito in stato di libertà un 27ennenella bergamasca, per “”.Le indagini sono scaturite dalla denuncia sporta dach una donna della provincia di Avellino, la quale era stata contattata attraverso una nota app di messaggistica, da uno sconosciuto che sotto la minaccia di diffondere foto compromettenti, aveva tentato di costringerla a versare duemila euro su una carta prepagata.Attraverso una serie di accertamenti isono riusciti ad identificare l’intestatario della carta, quindi ad individuare ed esaminare i movimenti sospetti.