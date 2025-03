Terzotemponapoli.com - Top & Flop – Napoli-Inter: Lobotka guida l’assalto, Billing firma il pareggio

Ilha pareggiato 1-1 contro l’al Maradona, partita decisa da un gol di Philipal 87?, che ha risposto al vantaggio iniziale di Federico Dimarco. Il tecnico Antonio Conte ha sottolineato l’importanza di questo risultato per la fiducia della squadra che con questomantiene viva la corsa al titolo. Ecco l’analisi delle prestazioni dei giocatori partenopei.TopNeltanti i calciatori che hanno fornito una buona prestazione nelper 1-1 con l’. Una menzione particolare per McTominay (l’azzurro più pericolo al tiro, almeno tre le occasioni sventate dal muro nerazzurro), Buongiorno (un muro invalicabile per gli avversari), Gilmour (al suo rientro da titolare dopo un periodo di assenza, ha impressionato per la sua visione di gioco e precisione nei passaggi, creando numerose occasioni), Lukaku (la migliore prova da quando veste l’azzurro, solo la sfortuna gli nega due bellissime reti),(Ha orchestrato il centrocampo con passaggi precisi e recuperi fondamentali, contribuendo alfinale concluso con un meraviglioso assist per il gol del).