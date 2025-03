Internews24.com - Tonolini a Open Var: «Mano di Dumfries in Napoli Inter? Intervento non punibile, vi spiego perché»

di RedazioneL’ex arbitro e componente della Can, Mauro, ha detto la sua sul presunto fallo didiinAl termine didi sabato al Maradona, si è accesa la polemica su alcuni episodi arbitrali, in particolare sul presunto fallo diin area di rigore commesso da Denzel. La spiegazione data dall’arbitro e dalla sala Var è che l’esterno olandese, colpendo la palla col braccio, non aumenta comunque la figura del suo corpo (col pallone che avrebbe sbattuto dunque su di lui). E’ dello stesso avviso anche Mauro, componente della Can ed ex arbitro, il quale èvenuto in collegamento con Dazn duranteVar spiegando nel dettaglio l’episodio. Nessuna menzione, invece, sul possibile calcio di rigore in favore dell’per il contatto in area tra McTominay e lo stesso