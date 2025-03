Laverita.info - Togliete i libri Lgbt dalle nostre scuole

Leggi su Laverita.info

Si moltiplicano i testi per bambini i cui protagonisti sono conigli omosessuali o «due papà». A favorirne la diffusione, associazioni pseudoculturali come Hamelin, che agisce d’intesa con un circolo gay che insulta i cristiani. Non è giusto che abbiano soldi pubblici.