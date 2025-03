Juventusnews24.com - Titolo Juve, i bianconeri volano in Borsa: oggi è stato toccato un trend che non veniva eguagliato dal 2022! Tutti i numeri

Giornata da record per il titolo della Juve in Borsa. Almeno questo è quanto si apprende dalle colonne di Calcio & Finanza. Stando a quanto si apprende dal predetto giornale, il titolo ha chiuso in rialzo dell'11,5%. La società bianconera ha potuto infatti annoverare un incremento del valore delle proprie azioni, passato da 3 a 3,35 euro. Questo aumento è andato di pari passo con un capitalizzazione, che ha toccato 1,3 miliardi di euro. Tali dati non si verificano da metà del 2022!