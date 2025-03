Oasport.it - Tiro a segno: l’Italia Junior vince l’oro nella pistola maschile agli Europei 10 m

Va in archivio la prima giornata di competizioni in quel di Osijek, città della Croazia che ospita questa settimana i Campionati10 m 2025 di. Un day-1 interamente dedicato alla categoria, impreziosito dalla vittoria della squadra italianaprova di.Stiamo parlando del team composto da Francesco Rutigliani, Lang Xi Savorani e Gabriele Aldo Villani, artefici complessivamente di una prestazione da 1716-47x, con cui hanno battuto l’Ucraina (Maksym Simon, Maksym Kaminskyy e Ivan Martino), seconda con 1708-41x, oltre che la Romania (Matyas Levante Bucsias, Luca Joldea, Constantin-Daniel Feraru), sul gradino più basso del podio con 1706-52zRutigliani è stato inoltre l’unico della compagine tricolore a staccare il pass per la finale individuale grazie ad una prestazione brillante in classifica, chiusa al primo posto.