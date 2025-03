Juventusnews24.com - Tiribocchi avvisa Thiago Motta: «Alla Juve se non fai risultato sei sempre in discussione. Quell’episodio potrebbe minare il percorso»

di RedazionentusNews24ha parlato della situazione diin casantus. Il commento sul tecnico dei bianconeriSimoneha parlato in esclusiva antusnews24.com. Il commento sue la sua posizione in bianconero.– «Diciamo che sono stati dieci giorni tosti, per l’allenatore e per il mondontus. Lantus in campionato veniva, se non sbaglio, da quattro vittorie consecutive quindi aveva un po’ rimesso a posto la situazione classifica, poi ci sono state queste due mazzate. Io ero allo stadio, c’era grande entusiasmo prima della partita, c’era tranquillità quindi l’ambiente si era un po’ risollevato malgrado l’uscita più importante che è quella dChampions. Quindi questoun po’il, è inevitabile che quando sei nelle grandi squadre – l’abbiamo visto anche al Milan – devi fare, se non lo fai seimesso in».