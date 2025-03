Gqitalia.it - Timothée Chalamet ha fatto centro sul tappeto rosso degli Oscar con uno smoking in pelle giallo burro

Sul red carpetdi questa sera,ha concluso il suo blitz sartoriale durato mesi a sostegno della sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown di James Mangold con un ensemble di ultima generazione.Dopo molte speculazioni su cosa avrebbe potuto indossare il candidato come miglior attore alla 97esima edizioneAcademy Awards (un altro look di Tom Ford disegnato dal suo amico Haider Ackermann, o magari un altro look da cosplay di Dylan?) il ventinovenne ha scelto unoGivenchy custom disegnato da Sarah Burton, allieva di Alexander McQueen. Il look prevedeva una giacca doppiopetto incon risvolto, pantaloni coordinati e una camicia in seta, il tutto in una tonalità primaverile di.97ths - Arrivals, in Givenchy custom, sul red carpetJC Olivera/Getty Images«rappresenta i giovani e incarna lo spirito di oggi», ha dichiarato Burton a GQ in un'e-mail.