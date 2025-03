Tiktoker suicida in diretta il gip sugli hater e le false accuse di pedofilia | Non sapevano che poteva togliersi la vita

Leggi su Open.online

La procura di Bologna continuerà a indagare sul caso della morte di Vincent Plicchi, ma non più per istigazione al suicidio. Secondo il gip, la procura può continuare a indagare per diffamazione glidelmortoinil 9 ottobre 2023. Ma non ci sono elementi sufficienti per provare l’induzione al suicidio da parte di chi avrebbe inventatodisul giovane influencer, per quanto le loro condotte siano da considerarsi «moralmente del tutto riprovevoli», scrive il gip di Bologna.Vincent Plicchi si tolse ladurante unasocial, dopo che era stato travolto dadimesse in giro sui social da una serie di utenti che lo avevano preso di mira. La madre e la zia, assistite dall’avvocato Daniele Benfenati, avevano presentato un esposto, indicando anche alcuni nomi e nickname di utenti che avrebbero avuto un ruolo nello spingere Plicchi, noto sui social come “Inquisitor Ghost”, ala