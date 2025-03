Quotidiano.net - TikTok e lo scandalo dei minorenni che vendono contenuti sessuali. “Così il social ci guadagna”

Roma, 3 marzo 2025 - Un nuovorischia di gettare ancora più nell'ombra la piattaforma cinese: un articolo della Bbc ha raccolto testimonianze sulla compravendita diper adulti che vede come protagoniste ragazzein Africa e non solo. I giornalisti britannici hanno intervistato tre giovani del Kenya, ora maggiorenni ma che hanno cominciato a utilizzare l'app a questo fine già dall'adolescenza. Se si utilizzanella notte, non è raro imbattersi in livestream da diversi paesi, soprattutto dall'Africa e dall'Asia. Le protagoniste sono ragazze spesso giovanissime, impegnate a ballare - anche in modo provocatorio - mentre la musica suona e gli utenti inviano emoji. Sulla piattaforma cinese, l'invio di emoji corrisponde a una transazione di denaro. "Kinembe, inbox me", recita una delle giovani performer.