Calciomercato.it - Thuram più Koopmeiners, Verona ko: Juventus a meno sei dall’Inter

Due reti nella ripresa regalano tre punti alla formazione di Thiago Motta che ora si porta a sei punti dal primo posto dell’InterLavede la vetta. Magari ancora in lontananza, visto i sei punti, ma comunque culla l’illusione di poter rientrare nella lotta scudetto. La praticaè archiviata non senza difficoltà, anche se i bianconeri tengono in mano il pallino del match fin dall’inizio.piùko:sei(LaPresse) – Calciomercato.itNel primo tempo lamostra subito di voler comandare il gioco, anche se i primi tiri in porta sono del, senza creare particolari grattacapi a Di Gregorio. Proteste veneti per un contatto tra Gatti e Livramento nell’area bianconera non sanzionato da Marchetti. La squadra di Zanetti (in tribuna per squalifica) finisce qui praticamente le sue folate offensive e si affida a Montipò per tenere lo 0-0: il portiere dell’Hellas si erge a muraglia nei confronti degli attacchi della