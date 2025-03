Juventusnews24.com - Thuram esaltato da Tiribocchi: «Ci sono dei giocatori che devono giocare sempre. Dico questo sulle rotazioni di Thiago Motta»

Simone Tiribocchi ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Il commento sul centrocampista bianconero Thuram – «Sì come tanti altri. Io credo che ci sono dei giocatori che devono giocare sempre anche se un po' stanchi, specialmente quando le cose non vanno, perché comunque bisogna costruire qualcosa intorno a loro. Le rotazioni servono per far rifiatare, però ci sono dei momenti della stagione dove bisogna andare sul sicuro e non inventarsi nulla. Perché poi il risultato è più importante di una soddisfazione personale».