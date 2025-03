Inter-news.it - Thuram e Lautaro Martinez ad intermittenza: l’Inter ne risente – CdS

in questa stagione non stanno rendendo al top ene. La coppia va a corrente alternata. Ora Simone Inzaghi vuole una svolta.– Prima segnava solo Marcus, poi ha iniziato a segnare solo. Adesso non segnano né l’uno né l’altro. Insomma, l’attacco delva aded è ampiamente sotto tono. Ad influire una condizione fisica non eccelsa e qualche guaio fisico di troppo per, che in questo 2025 si è già fermato due volte. Ora Inzaghi necessita di una svolta:ne ha bisogno perché marzo e aprile, calendario alla mano, sono due mesi terribili e di fuoco. Il Corriere dello Sport sottolinea un particolare: dallo scorso maggio solo una volta l’argentino e il francese sono andati a segno nella stessa partita, ossia contro l’Empoli a San Siro un mese e mezzo e fa.