Thiago Motta sul filo del rasoio | Così avrà vita breve nella Juve

Il tecnico italobrasiliano rischia di pagare il rapporto non idilliaco con l’ambiente bianconero, non solo la squadra: l’allarme in direttaLapunta tutto sul campionato, unica competizione rimasta ai bianconeri dopo le cocenti eliminazioni dalla Champions e dalla Coppa Italia nel giro di neanche una settimana. Un doppio colpo tremendo per la stagione della Vecchia Signora, che si riduce alla qualificazione imprescindibile alla prossima Champions. Da superare c’è la Lazio, con Bologna e Fiorentina più indietro ma decise a dareda torcere fino alla fine. Anche perché a disposizione ci sono ancora diversi scontri diretti che possono anche ribaltare la classifica all’improvviso.(LaPresse) – calciomercato.itIl clima attorno allaè decisamente negativo, la contestazione di ieri sera con gli striscioni fuori dal J-Hotel ne è una dimostrazione parziale.