Thiago Motta pezzo di m.”, la contestazione degli juventini si fa pesante (anche contro Giuntoli)

di m.”, lasi fa)Domenica didavanti al J Hotel l’albergo della Juventus dov’era la squadra che staserail Verona cercherà la quinta vittoria consecutiva in campionato. Un successo proietterebbe i bianconeri al quarto posto (ieri sono stati sorpassati dalla Lazio) e a meno sei dall’Inter, virtualmente quindi persino in lotta scudetto.Il clima però è ben diverso, soprattutto dopo le uscite in Champions e Coppa Italiail Psv e l’Empoli.Va bene contestare (per modo di dire perché ora non era proprio il momento), ma mai offendere. Quando si arriva a questo punto di frattura tra allenatore e tifosi la fine è vicina. pic.twitter.com/f7qDegy4Lt— Daniele De Felice (@DanieleBibo) March 2, 2025Scrive Repubblica con Emanuele Gamba:I tifosi sottolineano gli obiettivi sfumati: erano centinaia ieri davanti al J hotel dove la squadra era in ritiro — di norma non accade alla vigilia delle notturne in casa — hanno contestato con striscioni aggressivi e corie i giocatori.