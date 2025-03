Ilnapolista.it - Thiago Motta, l’esonero costerebbe alla Juventus quasi 20 milioni (Footmercato)

Leggi su Ilnapolista.it

ha un contratto con lada 3,5di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2027. Il tecnico, però, sta vivendo un momento complicato con l’ambiente in seguito a risultati deludenti.poco meno di 20separarsi daLa dirigenza bianconera potrebbe dunque pensare di separarsi dall’ex allenatore del Bologna a fine stagione, o anche prima. E ciò nonneanche un capitale, come riporta:Umiliato in Coppa Italia dall’Empoli e in Champions League dal Psv, la panchina diè in bilico, scrive il portale.A dodici giornate dfine del campionato, l’obiettivo dei bianconeri è ora quello di assicurarsi un posto tra le prime quattro in Serie A, e sperare in un passo falso da parte delle squadre davanti per rilanciarsi nella corsa scudetto.