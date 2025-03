Ilnapolista.it - Thiago Motta, le sue conferenze somigliano al teatro dell’assurdo di Ionesco (Tuttosport)

, le suealdi)A Torino non sopportano più(ieri contestato aspramente dai tifosi), ormai gli indizi sono molti più di tre. Oggi il direttore diGuido Vaciago ha scritto un fondo sullestampa dell’allenatore bianconero che ieri, tra le altre cose, si è definito l’allenatore che vorrebbe per i suoi figli.Scrive Vaciago:il quale, ieri, si è definito l’allenatore che vorrebbe per i suoi figli, facendo molto discutere i tifosi. Questi, per i loro fi gli, non si sa, ma per la Juventus ne avrebbero voluto uno che almeno passasse il turno contro le riserve dell’Empoli. Certo, ledi, a tratti, sembrano sceneggiate da. Non sempre le risposte sono consequenziali alle domande.