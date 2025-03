Trentotoday.it - The Rumpled: la band trentina ad un passo dall’Eurovision

Leggi su Trentotoday.it

Tutto pronto per il San Marino Song Contest, il concorso musicale a cui prendono parte i cantanti italiani in gara per l’Eurovision.Quest’anno all’evento – che si terrà l’8 marzo nell’omonima città – si esibiranno i The, unaformata da sei giovani musicisti: il cantante.