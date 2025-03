Veronasera.it - The new "Akustika" Saints Band all'Osteria du Schei

Sabato 8 marzo dalle ore 20.30 per la prima volta e per questa occasione, la The Newsarà in formazione acustica per festeggiare una tra le più belle serate dell'anno presso l'Ostreria Dudi Verona. Una serata ricca di bellissime canzoni dedicate alle donne che sono state.