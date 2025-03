Anconatoday.it - The Hive tra i migliori incubatori d’Europa secondo il Financial Times

ANCONA – The, incubatore certificato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) dal 2014, è stato riconosciuto dalcome uno deie acceleratori di startup in Europa, posizionandosi al 2° posto in Italia e al 27° posto nel ranking continentale.