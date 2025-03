Universalmovies.it - The Electric State | Umani e Robot uniti per salvare il mondo

Il colosso dello streaming Netflix ha diffuso quest’oggi il trailer finale di The, il film ispirato alla graphic novel di Simon Stålenhag.Il film dal folle budget diretto dai fratelli Russo (Avengers: Endgame) si è mostrato al popolo della rete attraverso un nuovo trailer ricco di sequenze inedite che offrono la “grandezza” del progetto legato ad un’immane battaglia peril, dovesono costretti ad unire le forze. The, che ha vissuto la sua premiere mondiale solo alcuni giorni fa, approderà su Netflix a partire dal 14 marzo.Millie Bobby Brown, interpreta Michelle, una giovane orfana in cerca del fratello apparentemente morto. Chris Pratt veste, invece, i panni di un soldato veterano di nome Keats che ora fa il camionista e contrabbanda merci.