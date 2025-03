Metropolitanmagazine.it - The Electric State, il nuovo trailer del film Netflix dei fratelli Russo

La ribellione dei robot inizia nelfinale deldei. Joe e Anthony, i registi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, stanno collaborando conper The, un adattamento del romanzo di Simon Stålenhag. Ilha un cast stellare con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt e si svolge in un futuro retrò in cui robot e umani un tempo vivevano insieme in armonia. Naturalmente, quell’armonia è andata perduta da tempo, ma un piccolo gruppo di robot lavorerà insieme a Brown e Pratt per abbattere l’intero sistema. Ildi Theinizia con Keats, ovvero Chris Pratt, che incontra un robot controllato da un umano in un parcheggio vuoto.Diretto daiBrothers, Thevede protagonisti Millie Bobby Brown, Chris Pratt, Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci.