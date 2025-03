Nerdpool.it - The Electric State: il final trailer del nuovo film Netflix

Leggi su Nerdpool.it

Pochissimi minuti fa,ha svelato ile ufficiale di The, ilin arrivo il 14 marzo. È diretto da Anthony e Joe Russo ed è interpretato da Millie Bobby Brown e Chris Pratt. Ambientato dopo una rivolta di robot in una versione alternativa degli anni Novanta, Thesegue un’adolescente orfana che si avventura nell’Ovest americano alla ricerca del fratellino. La accompagna un robot simile a un cartone animato, un contrabbandiere e l’aiutante di quest’ultimo.Ecco il:La sinossi ufficiale di TheTheè una spettacolare avventura fantascientifica dai registi di Avengers: Endgame. È ambientata in una versione alternativa e retro-futuristica degli anni ’90. Millie Bobby Brown (Stranger Things, Enola Holmes, Damsel) interpreta Michelle, un’adolescente orfana.