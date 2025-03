Biccy.it - The Couple e L’Isola dei Famosi: il triangolo di Alex Belli al centro di tutto

I protagonisti delcon protagonistasono tornati sotto i riflettori ora che online si discute dei possibili cast dei due reality che Mediaset sta preparando: Thecon Ilary Blasi edeicon Veronica Gentili. A riguardo ci sono alcune novità.Come sappiamo, tre settimane fa TvBlog ha parlato di trattativa per avere nel cast di Thesiache Soleil Sorge, ma quest’ultimo nome sarebbe saltato. A tirarsene fuori sarebbe stata proprio lei parlando di altri progetti in primavera. Quali? Lo scopriremo solo vivendo. “Sorry, ero distratta dalla Milano Fashion Week” – ha scritto su Twitter – “Ma ho altri progetti per questa primavera“, condividendo un articolo di Novella 2000 che parlava proprio di lei e dinel cast del reality.Al momento in merito a Thenon sono trapelati altri nomi (rimangono in ballo quello di, quello di Samantha De Grenet e quello della coppia di YouTuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado); mentre sul fronte dedeiè spuntato il nome di Delia Duran.