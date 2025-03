Lanazione.it - The Brutalist e il marmo di Carrara, una location nata dall’amicizia tra Adrien Brody e l’imprenditore apuano

Massa, 3 marzo 2025 – Le cave dinella notte degli Oscar. Il film ‘The’ diretto da Brady Corbet e girato tra Bettogli e il centro storico della città ha vinto tre statuette su dieci nomination alla notte degli Oscar: miglior fotografia, miglior colonna sonora e soprattutto miglior attore protagonista ad, al secondo Oscar dopo ‘Il pianista’ ricevuto oltre vent'anni fa. Ed è proprio grazie ae alla sua amicizia conGualtiero Vanelli se il regista Corbet ha scelto comele cave di. L’attore per le riprese suaveva chiamato l’amico Vanelli per capire se fosse possibile fare un sopralluogo alle cave, e dopo un paio di mesi era stato scelto un sito non contaminato in zona Bettogli. La pellicola che dura più di tre ore e mezza racconta la storia dell'architetto ebreo ungherese László Tóth (), emigrato negli Stati Uniti nel 1947.