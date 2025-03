‘The Breaking Ice’ Anthony Chen | Solitudine e freddo ma anche incontri che cambiano la vita

Leggi su Funweek.it

Arriverà nelle sale il 13 marzo con Tucker Film TheIce, il nuovo film diretto dache ci porta al confine tra Cina e Corea del Nord. Presentato nella sezione Un certain regard del Festival di Cannes e poi al TIFF – Toronto Film Festival, TheIce è interpretato da Zhou Dongyu (protagonista del candidato agli Oscar, Better Days), Liu Haoran (celebre per la saga campione di incassi Detective Chinatown) e Qu Chuxiao (star del kolossal di fantascienza The Wandering Earth). TheIce – proprio come si evince dal titolo – sfrutta molto la metafora del ghiaccio e dei paesaggi innevati per mettere in scena un intenso menage a trois: Haofeng, Nana e Xiao si incontrano per caso a Yanji e trascorrono insieme qualche giorno che cambierà per sempre le loro vite.