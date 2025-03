Thailandia turista italiano sorpreso a nuotare in acque off-limits La sua reazione indignata e maleducata | Non me ne frega un c***o – Il video

Leggi su Open.online

«Non me neun ca**o, rompicoglioni. Questa è l’ultima volta in, l’ultima!». A Krabi un, con sua moglie, è statoin un’area off-, chiusa per consentire alla barriera corallina di rigenerarsi dopo i danni subiti lo scorso anno. I ranger del parco girano con la barca, spesso raccattando qua e là chi infrange le regole. Merman, ambientalista thailandese con molti followers, ha postato su Facebook le immagini del recupero in cui è coinvolto un nostro concittadino. L’uomo, una volta recuperato dai ranger, ha una vera e propria crisi isterica. Le immagini stanno diventando tristemente virali all’estero. «Questo è l’atteggiamento giusto quando si visita la? Ignorando i ranger, non rispettando le persone? No. Caro nonnolanon è il tuo parcogiochi», ha scritto l’attivista sui social.