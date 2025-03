Lettera43.it - Tether: Simon McWilliams è il nuovo cfo, Giancarlo Devasini nominato presidente

, società operante nel settore delle criptovalute eazionista di minoranza della Juventus, ha annunciato un cambiamento ai vertici con la nomina dicomeChief Financial Officer. Il dirigente, con oltre vent’anni di esperienza nella gestione finanziaria e negli audit di grandi società d’investimento, subentra a, che passa al ruolo di.Logo di(Imagoeconomica).La crescita di, dalla fondazione nel 2014 alle quote JuventusFondata nel 2014,ha sviluppato la stablecoin USDT, il più importante asset digitale ancorato al valore del dollaro. Con un portafoglio che include oltre 113 miliardi di dollari in titoli del Tesoro Usa, la società si posiziona oggi come il 18° maggiore detentore di debito pubblico statunitense.