Ilfattoquotidiano.it - Test Invalsi al via nelle scuole superiori. La novità: da quest’anno saranno misurate anche le competenze informatiche

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Tempo di. Da stamattina prende il via ufficialmente la somministrazione deiper la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Migliaia di ragazzi delle classi quinte delleda oggi svolgeranno le famose prove che permettono al ministero di viale Trastevere e all’opinione pubblica di comprendere il livello di competenza raggiunto dagli studenti durante l’intero iter formativo scolastico misurando le capacità dei ragazzi e dei bambini in italiano, matematica e inglese.Non solo. Dasi aggiunge unaper la secondaria di secondo grado:classi campione delle secondequelle che in gergo sono definite “grado dieci”, verranno monitorate per la prima voltale. “Questa rilevazione – ha spiegato il presidente dell’Istituto Roberto Ricci – intende definire un punto di riferimento iniziale per la promozione, in futuro, di adeguate azioni di supporto alla promozione delledigitali”.