Secoloditalia.it - Terrore in Germania: auto si schianta sulla folla a Mannheim: 2 morti e 25 feriti. Città sotto assedio (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Ancorain: il conducente dell’che si è lanciatanel centro diè stato arrestato. Nell’impatto c’è stato almeno un morto e numerosi. Le immagini che arrivano dai social sono raccapriccianti, con sanguestrada e altre scene di arti tranciati nell’impatto. Secondo la ricostruzione della Bild, tutte le strade e i ponti che escono dallasono presidiati dagli agenti di polizia, armati di mitragliatrici e un elicottero sta sorvolando. Un’allerta che lascia intendere come a scopo cautelativo lasia stata blindata per evitare che si ripetono episodi analoghi, nel timore di attentati.Arrestatie van de aanslagpleger in #Manheim Duitsland.Leggi ancheL'arrivo in Italia, il decreto di espulsione, i precedenti: chi è l’attentatore di MonacoElezioni in, Nardella: "Scholz ha perso per la pessima gestione dell'immigrazione"?pic.