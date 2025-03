Lanazione.it - Terni, pestato per un “like” di troppo

, 3 marzo 2025 – Un “” sul profilo social di una ragazza avrebbe fatto scattare la rabbia degli aggressori: è l’ipotesi a cui lavora la polizia per il pestaggio subito nella notte tra sabato e domenica da un 22enne ternano nell’area di largo Ottaviani, cuore della “movida” ternana e zona frequentata da giovanissimi, purnon nuova a episodi di violenza. Il giovane aggredito a pugni e calci ha dovuto fare ricorso alle cure dei medici dell’ospedale, riportando lesioni e fratture varie per diversi giorni di prognosi. Ricercati dalla polizia gli aggressori, in particolare due giovani ritenuti i responsabili diretti del pestaggio. Accerchiato dal “branco”, malmenato dalla coppia, quindi soccorso da un’ambulanza del 118 e condotto in ospedale, il giovane aggredito resta sotto osservazione sanitaria.