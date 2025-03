Puntomagazine.it - Terna, Elmed: avviate le attività di espianto e ripiantumazione di oltre 1700 ulivi a Partanna, in provincia di Trapani

I lavori sono finalizzati a salvaguardare glinell’area destinata ad accogliere la nuova stazione di conversione per il collegamento elettrico tra Italia e Tunisia, il Gestore della rete elettrica nazionale, ha avviato i lavori didi1.700nel Comune di, indi. L’del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia è necessaria per predisporre l’area in cui sorgerà la stazione di conversione di, il collegamento tra Italia e Tunisia realizzato in collaborazione con STEG, il gestore della rete elettrica tunisina. L’infrastruttura, con una lunghezza complessiva di circa 220 km, sarà in gran parte realizzata in cavo sottomarino e collegherà la stazione elettrica dia quella di Capo Bon, in Tunisia, tramite un elettrodotto in corrente continua da 600 MW.