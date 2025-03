Lanazione.it - Tenta di scippare una donna: bloccato un diciottenne

Perugia, 3 marzo 2025 - Uno straniero irregolare di 18 anni hato diuna ragazza mentre camminava in piazza Grimana, zona universitaria a due passi dal centro storico. La resistenza dellae le richieste d’aiuto hanno però vanificato il furto, tanto che il giovane è fuggito. Nel frattempo la ragazza ha chiamato la Polizia. Grazie agli elementi forniti, il giovane è stato rintracciato poco dopo nella vicina piazza Ansidei.dagli agenti, dopo essere stato riconosciuto come l’autore delto furto dalla vittima, il 18enne è stato accompagnato in Questura dove, al termine delle attività di rito, è stato arrestato per il reato dito furto con strappo. Su disposizione del pubblico ministero, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.