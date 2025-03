Veneziatoday.it - Tennis, concluso il rodeo al Republic di Jesolo: i risultati

Leggi su Veneziatoday.it

Aldiildi 3ª categoria maschile coordinato da Alessandro Mior. Erano 23 i giocatori in lizza nelle strutture di via Piola. Su tutti Simone Crovatto pordenonese del Fontanafredda che in due set ha messo al secondo posto l’under 16 udinese Edoardo Lindaver.